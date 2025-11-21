Schmuckdiebe stehlen wertvolle Eheringe

In Maria Enzersdorf wurde Familenschmuck von hohem ideellem Wert in der Dämmerung gestohlen. Die Ringe waren bereits seit sechs Generationen im Familienbesitz.
Es kann gar nicht genug gewarnt werden vor lichtscheuen Kriminellen, die im Einbruch der Nacht im weiten Land ihr Unwesen treiben. Jüngstes Opfer – ein Angestellter aus Maria Enzersdorf. Dieser hatte zwar die Türe zu seiner Wohnung gut mit Schlössern gesichert, nicht aber damit gerechnet, dass die Einbrecher auf anderem Wege in die vier Wände eindringen würden.
Sehr zum Pech für das Opfer: Wegen Renovierungsarbeiten im Erdgeschoß war ein Gerüst aufgestellt worden. Genau dieses nutze die Bande, um dann über ein Balkonfenster an die Objekte ihrer Begierde zu gelangen. Was den Betroffenen am meisten schmerzt: Die Täter stahlen eine versperrrte Kassette, in der sich die Eheringe der Familie aus sechs Generationen befanden.
Täter nach EU-Haftbefehl in Tschechien verhaftet
Gefasst werden konnte hingegen ein vorerst unbekannter Täter, der im heurigen Frühjahr in ein Gasthaus in Herrnbaumgarten und in im September in ein Wohnhaus im Gemeindegebiet in Bernhardsthal eingebrochen hatte. Die Beute im Bezirk Mistelbach: Bargeld, ein Laptop sowie ein Tablet. Die Schadenssumme beläuft sich insgesamt auf rund 2.000 Euro heißt es von der Polizei.
Akribische Tatortarbeit durch bedienstete des Kriminalassistenzdienstes Korneuburg (KAD) führten jetzt zur Ausforschung eines 59-jährigen Tschechen. Die weiteren Ermittlungen wurden von Kriminalbeamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernommen. Nach einem Eu-Haftbefehl klickten durch tschechische Polizeibedienstete die Handschellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.