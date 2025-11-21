Vorteilswelt
Dämmerungs-Einbrecher

Schmuckdiebe stehlen wertvolle Eheringe

Niederösterreich
21.11.2025 17:00
Die Einbrecher erbeuteten Eheringe von hohem persönlichen Wert. (Symbolbild)
In Maria Enzersdorf wurde Familenschmuck von hohem ideellem Wert in der Dämmerung gestohlen. Die Ringe waren bereits seit sechs Generationen im Familienbesitz.

Es kann gar nicht genug gewarnt werden vor lichtscheuen Kriminellen, die im Einbruch der Nacht im weiten Land ihr Unwesen treiben. Jüngstes Opfer – ein Angestellter aus Maria Enzersdorf. Dieser hatte zwar die Türe zu seiner Wohnung gut mit Schlössern gesichert, nicht aber damit gerechnet, dass die Einbrecher auf anderem Wege in die vier Wände eindringen würden. 

Sehr zum Pech für das Opfer: Wegen Renovierungsarbeiten im Erdgeschoß war ein Gerüst aufgestellt worden. Genau dieses nutze die Bande, um dann über ein Balkonfenster an die Objekte ihrer Begierde zu gelangen. Was den Betroffenen am meisten schmerzt: Die Täter stahlen eine versperrrte Kassette, in der sich die Eheringe der Familie aus sechs Generationen befanden. 

Täter nach EU-Haftbefehl in Tschechien verhaftet
Gefasst werden konnte hingegen ein vorerst unbekannter Täter, der im heurigen Frühjahr in ein Gasthaus in Herrnbaumgarten und in im September in ein Wohnhaus im Gemeindegebiet in Bernhardsthal eingebrochen hatte. Die Beute im Bezirk Mistelbach: Bargeld, ein Laptop sowie ein Tablet. Die Schadenssumme beläuft sich insgesamt auf rund 2.000 Euro heißt es von der Polizei.

Akribische Tatortarbeit durch bedienstete des Kriminalassistenzdienstes Korneuburg (KAD) führten jetzt zur Ausforschung eines 59-jährigen Tschechen. Die weiteren Ermittlungen wurden von Kriminalbeamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernommen. Nach einem Eu-Haftbefehl klickten durch tschechische Polizeibedienstete die Handschellen. 

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Niederösterreich

