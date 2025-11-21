Schmuckdiebe stehlen wertvolle Eheringe

Es kann gar nicht genug gewarnt werden vor lichtscheuen Kriminellen, die im Einbruch der Nacht im weiten Land ihr Unwesen treiben. Jüngstes Opfer – ein Angestellter aus Maria Enzersdorf. Dieser hatte zwar die Türe zu seiner Wohnung gut mit Schlössern gesichert, nicht aber damit gerechnet, dass die Einbrecher auf anderem Wege in die vier Wände eindringen würden.