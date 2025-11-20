Pkw durchbricht Zaun und kracht dann gegen Baum

Der erste Schnee in Tirols Tälern sorgte am Donnerstag für eine Unfall-Serie, wie die „Krone“ berichtete. Ein Crash endete für einen Pkw-Lenker leider mit dem Tod. Am Abend berichtete die Polizei von zwei weiteren heftigen Unfällen.
Der erste Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der B179 in Musau im Bezirk Reutte. „Ein 40-jähriger Deutscher fuhr mit dem Pkw in Richtung Innsbruck und kam bei Straßenkilometer 45,400 aufgrund von Eigenverschulden von der Fahrbahn ab“, heißt es von den Ermittlern. In weiterer Folge durchbrach das Fahrzeug einen Zaun und krachte schlussendlich gegen einen Baum. Der Lenker konnte sich noch selbständig befreien und wurde mit Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.
Beifahrerin bei Kollision verletzt
Zum zweiten Unfall kam es gegen 16 Uhr auf der Buchener Landesstraße in Leutsch im Bezirk Innsbruck-Land. Ein Deutscher (45) fuhr mit dem Auto in Richtung Osten. „In einer leichten Rechtskurve kam der Lenker bei Straßenkilometer 0,4 auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern.“ Anschließend kollidierte der Pkw mit dem Auto eines Einheimischen (84). Bei dem Crash blieben beide Lenker unverletzt. Unterdessen zog sich jedoch die Beifahrerin (83) des Seniors Verletzungen unbestimmten Grades zu. „Sie wurde bei einem nahegelegenen Arzt behandelt.“
