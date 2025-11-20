Pkw durchbricht Zaun und kracht dann gegen Baum

Der erste Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der B179 in Musau im Bezirk Reutte. „Ein 40-jähriger Deutscher fuhr mit dem Pkw in Richtung Innsbruck und kam bei Straßenkilometer 45,400 aufgrund von Eigenverschulden von der Fahrbahn ab“, heißt es von den Ermittlern. In weiterer Folge durchbrach das Fahrzeug einen Zaun und krachte schlussendlich gegen einen Baum. Der Lenker konnte sich noch selbständig befreien und wurde mit Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.