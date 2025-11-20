Drei Autos krachten auf eisiger B 320 ineinander

Am Donnerstag kam es in Schladming (Steiermark) auf der B 320 zu einem Zusammenstoß von zuerst zwei und dann einem dritten Auto. Eine Frau wurde dabei am Bein verletzt.
Die Polizei geht davon aus, dass die eisige Fahrbahn der Grund war, warum eine 83-jährige Autolenkerin am Donnerstag gegen 11.35 Uhr in Schladming ins Schleudern geriet, als sie auf die B 320 auffahren wollte. Das Fahrzeug geriet auf der Fahrbahn zum Stillstand. Eine nachkommende 43-Jährige konnte nicht mehr bremsen und touchierte das Auto.
Als die beiden Fahrzeuglenkerinnen den entstandenen Schaden begutachten wollten, konnte ein drittes Fahrzeug, gelenkt von einer 19-Jährigen aus dem Bezirk Liezen, nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Aufprall wurde die ältere der zwei Frauen mit dem Bein zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt.
Sie zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde im DKH Schladming behandelt.
