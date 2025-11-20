Drei Autos krachten auf eisiger B 320 ineinander

Die Polizei geht davon aus, dass die eisige Fahrbahn der Grund war, warum eine 83-jährige Autolenkerin am Donnerstag gegen 11.35 Uhr in Schladming ins Schleudern geriet, als sie auf die B 320 auffahren wollte. Das Fahrzeug geriet auf der Fahrbahn zum Stillstand. Eine nachkommende 43-Jährige konnte nicht mehr bremsen und touchierte das Auto.