Landesumweltanwalt: „Sind Partner, nicht Gegner“

Einspruch ist nur allerletztes Mittel

Es sei in den vergangenen Jahren gelungen, die Antragsteller in Projektvorbesprechungen vor Ort in den Verfahrensprozess einzubinden. „So kann vorab geklärt werden, bei welchen Projekten die Umweltanwaltschaft mitgehen kann und wo nicht“, erläuterte Tschon. 200 derartige Besprechungen verzeichne man pro Jahr, „wir binden alle Antragsteller ein, vom Landwirt bis zum Industriebetrieb“. Das Einlegen eines Rechtsmittels sei nur „ultima ratio“: 2023 war das 14 Mal der Fall, ein Jahr später nur 7 Mal. 972 Verfahren 2023 und 879 ein Jahr später seien bewilligt worden, nur 20 bzw. 24 abgelehnt.