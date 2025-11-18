WKO salary whirlwind
Compensation for functionaries will not be increased after all
Following the resignation of WKO boss Harald Mahrer, the interim successor is turning her attention to the fuss over the salaries of functionaries. As was announced on Tuesday, the increase in compensation for top officials, which was only decided in June, will be suspended.
The Executive Vice President and designated successor to Mahrer, Martha Schultz, took this step together with the provincial chambers, according to a press release. Objectivity should return to the discussion about future reforms within the Chamber of Commerce.
"The professional organizations are strongly recommended ..."
With the temporary suspension, the WKO is following the example of the Lower Austrian Chamber of Commerce, which was the first to take this step itself. According to Schultz, the suspension is "until the external review has been completed" - possibly by the Court of Auditors.
"All provincial chambers will take the same step," the WKO announced. The 693 independent professional organizations "are strongly recommended to follow this procedure".
