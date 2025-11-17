Vorteilswelt
In ice-cold water

Young man drowns after accident in his car

Nachrichten
17.11.2025 09:58
The fire department was finally able to recover the accident vehicle from the "Black Lake".
The fire department was finally able to recover the accident vehicle from the "Black Lake".(Bild: Mathis Fotografie)

A terrible accident occurred in the night from Sunday to Monday in the Vorarlberg municipality of Satteins. A man drove his car off a road shortly after midnight and plunged into a lake, where he drowned in his car.

Early Monday morning at around 0.17 a.m., a 29-year-old driver was driving on the L50 in the municipality of Satteins. In the area of "Schwarzer See", the man drove his car off the road to the right in a right-hand bend for unknown reasons.

The fire department, water rescue service and police were deployed on a large scale.
The fire department, water rescue service and police were deployed on a large scale.(Bild: Feuerwehr Satteins)

The car hit a concrete base of an outlet structure head-on and subsequently plunged into the lake behind it. The arriving police patrol discovered the vehicle completely submerged in the Black Lake.

Two officers immediately tried to dive down to the vehicle, but this was not possible due to the low water temperature and a depth of around three to four meters. Shortly afterwards, water rescue teams arrived at the scene of the accident.

At around 0.57 am, two divers were able to rescue a male person from the sunken vehicle and bring him to shore. However, the resuscitation measures immediately initiated there were unsuccessful.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
