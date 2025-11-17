Wohnhaus in Vollbrand: Schwieriger Löscheinsatz

Großeinsatz für sechs Feuerwehren im Bezirk Liezen (Steiermark): Sonntagabend stand ein unbewohntes Haus in Selzthal in Flammen. Umgestürzte Stromleitungen und die Löschwasserversorgung stellten die Einsatzkräfte vor große Herausforderungen. Die Brandursache ist noch unklar.
Ein Autofahrer, der Sonntagabend auf der A 9 bei Selzthal (Bezirk Liezen) unterwegs war, bemerkte von der Autobahn aus einen Brand und wählte den Notruf.
Als die erste Feuerwehr eintraf, stand ein laut Polizei unbewohntes Wohnhaus bereits in Vollbrand. „Die Zufahrt war erschwert, zusätzlich verhinderten herabgestürzte Stromleitungen einen Innenangriff – ein Löschangriff war daher nur von außen möglich“, schildert die Freiwillige Feuerwehr Liezen-Stadt vom Einsatz.
Herausfordernd dürfte auch die Wasserversorgung gewesen sein, man musste Zubringerleitungen von der Enns aufbauen. Insgesamt standen 67 Kräfte von sechs Feuerwehren im Einsatz und kämpften rund vier Stunden lang gegen die Flammen.
Menschen und Tiere kamen beim Brand nicht zu Schaden. Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.
