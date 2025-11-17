SPÖ droht mit Veto bei Plan für den Spitalsersatz

„Dringende Änderungen“ erforderlich

„Der paktierte Ausgleich für die geplante Schließung des Krankenhauses Gmünd ist im RSG derzeit nicht abgebildet. Das muss dringend geändert werden“, sagt Bierbach und verweist auf die umfassende Stellungnahme seiner SPÖ in Gmünd zum RSG, die heute eingebracht werde. Konkret bemängelt der SPÖ-Mandatar darin, dass die MRT-Versorgung durch die Schließung des Spitals schlechter werden würde und deshalb auch im Großgeräteplan ein MRT für Gmünd abgebildet werden müsse. Ebenso fehle es laut Bierbach an orthopädischen, chirurgischen und Augenärztlichen Planstellen, die insbesondere für den Bereich der Notfall- und Wundversorgung wichtig und ursprünglich auch fix vereinbart gewesen seien.