Ruin mit dem Traum vom eigenen Fitness-Center

Im „Servus TV Magazin“ berichtet heute Abend eine junge Burgenländerin warum sie sich über den Tisch gezogen fühlt. Über ein Geschäftsmodell, das es in Österreich noch 100-mal gibt und wie der Gründer es sieht.
Der bewegende Fall einer jungen Fitnesstrainerin aus dem Burgenland steht heute ab 20.15 Uhr im Mittelpunkt des neuen „Servus TV Magazins“. Vanessa Koch ließ sich von einem Geschäftsmann überzeugen: Er versprach der jungen Frau ein Geschäftsmodell mit „Abnehmen im Liegen“. Sie glaubte an ihren Traum und wachte zwei Jahre später in einem Alptraum wieder auf. Ab 2023 betrieb sie in Lizenz ein Fitness-Studio in Wien. Damit war Vanessa eine von 450 Lizenznehmern in ganz Europa, allein in Österreich gibt es derzeit 100 Studios. In dem Magazin berichtet Vanessa darüber, dass sie mit der Aussicht auf einen Nettogewinn von 5000 Euro zunächst einen 20.000 Euro-Kredit aufnahm. Das Gerät fürs Abnehmen musste sie demnach für 32.000 Euro leasen. Dazu kamen eine Einstiegsgebühr von 10.000 Euro und 500 Euro monatlich für ihre vierjährige Studio-Lizenz-Gebühr.“
Nicht einmal genug Geld fürs Klopapier“
„Ich hab wirklich alles verloren“, verrät sie im neuen Servus TV-Magazin, „Ich bin All-In gegangen und zum Schluss war es dann wirklich so, dass ich nicht einmal mehr das Geld hatte für Klopapier.“ Denn ihre Kunden blieben sukzessive aus: Sie bezahlten für zehn Behandlungen zu 45 Minuten 900 Euro, nahmen aber nicht ab. Das Landesgericht Leoben stellte fest, dass die vertriebenen Geräte keinerlei fettabbauende Wirkung haben. Vanessa lebt heute im Südburgenland und kann nur nicht gepfändet werden, weil sie in Karenz ist. Ihren Gang vors Gericht und die Ausführungen des Geschäftsmannes dazu gibt es heute im „Servus TV Magazin“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.