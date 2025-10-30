Ruin mit dem Traum vom eigenen Fitness-Center

Der bewegende Fall einer jungen Fitnesstrainerin aus dem Burgenland steht heute ab 20.15 Uhr im Mittelpunkt des neuen „Servus TV Magazins“. Vanessa Koch ließ sich von einem Geschäftsmann überzeugen: Er versprach der jungen Frau ein Geschäftsmodell mit „Abnehmen im Liegen“. Sie glaubte an ihren Traum und wachte zwei Jahre später in einem Alptraum wieder auf. Ab 2023 betrieb sie in Lizenz ein Fitness-Studio in Wien. Damit war Vanessa eine von 450 Lizenznehmern in ganz Europa, allein in Österreich gibt es derzeit 100 Studios. In dem Magazin berichtet Vanessa darüber, dass sie mit der Aussicht auf einen Nettogewinn von 5000 Euro zunächst einen 20.000 Euro-Kredit aufnahm. Das Gerät fürs Abnehmen musste sie demnach für 32.000 Euro leasen. Dazu kamen eine Einstiegsgebühr von 10.000 Euro und 500 Euro monatlich für ihre vierjährige Studio-Lizenz-Gebühr.“