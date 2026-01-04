Wespe der größte Gegner: Staunen über Luke Littler

Größte Gegner: Wespe und Zuschauer

Für Van Veen, der bis zum Finale ein herausragendes Turnier gespielt hatte, blieb zeitweise nur die Rolle als Statist. „Ich hätte Luke auch gerne ein echtes Duell geliefert, doch das habe ich heute nicht geschafft“, sagte der Europameister aus den Niederlanden. Littler hat hingegen in seinen sieben WM-Spielen nur vier Sätze abgegeben. Seine beiden größten Gegner bei dem Turnier im Ally Pally warfen keine Pfeile: im Finale schwirrte eine Wespe auf der Bühne knapp eine Minute um ihn herum. Noch im alten Jahr hatten ihm beim 4:2 im Achtelfinale gegen Ex-Weltmeister Rob Cross die Pfiffe und Buhrufe der Zuschauer zu schaffen gemacht. Erzürnt blaffte Littler die Fans mit hochrotem Kopf an, doch schon am Finalabend gab es die Versöhnung.