Duchess Klosterneuburg gewinnt erneut Cupfinale

Die Duchess Klosterneuburg haben sich wie im Vorjahr und zum insgesamt siebenten Mal zum österreichischen Basketball-Frauen-Cupsieger gekrönt.
Die Niederösterreicherinnen setzten sich am Sonntag im Finale in der Sport Arena Wien gegen die Basket Flames mit 72:58 (44:37) durch.
Die Flames konnten mit den favorisierten Duchess lange gut mithalten und führten im dritten Viertel sogar mit 54:52, dann aber kam die größere Klasse der Klosterneuburgerinnen zum Tragen.
