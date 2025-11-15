Beim Miststreuen auf Anhänger eingeklemmt

Schlimmer Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Assling in Osttirol: Ein 30-Jähriger wurde beim Miststreuen auf seinem Anhänger so schwer eingeklemmt, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte.
Der Einheimische (30) war im Bereich des Bauernhofes damit beschäftigt, einen Anhänger, der zur Miststreuung verwendet wird, zu reinigen und zu warten. Zu diesem Zweck schaltete er – auf dem Anhänger stehend – den sogenannten Kratzboden ein.
Mit hydraulischem Gerät befreit
Gegen 12.35 Uhr wurde er vom Kratzboden mitgezogen und mit den Beinen in einem Zwischenraum eingeklemmt. Er musste in der Folge von der Feuerwehr Assling mittels hydraulischem Bergegerät befreit werden. Der Mann wurde im Anschluss vom Notarzt erstversorgt und mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Im Einsatz stand der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, drei Mann und einem Einsatzleiter, der Notarzthubschrauber und die Feuerwehren Assling und Anras mit vier Fahrzeugen und 31 Mann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.