30-Jähriger verletzt

Beim Miststreuen auf Anhänger eingeklemmt

Tirol
15.11.2025 17:42
Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen (Symbolbild).
Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Schlimmer Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Gemeinde Assling in Osttirol: Ein 30-Jähriger wurde beim Miststreuen auf seinem Anhänger so schwer eingeklemmt, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte.

Der Einheimische (30) war im Bereich des Bauernhofes damit beschäftigt, einen Anhänger, der zur Miststreuung verwendet wird, zu reinigen und zu warten. Zu diesem Zweck schaltete er –  auf dem Anhänger stehend – den sogenannten Kratzboden ein.

Mit hydraulischem Gerät befreit
Gegen 12.35 Uhr wurde er vom Kratzboden mitgezogen und mit den Beinen in einem Zwischenraum eingeklemmt. Er musste in der Folge von der Feuerwehr Assling mittels hydraulischem Bergegerät befreit werden. Der Mann wurde im Anschluss vom Notarzt erstversorgt und mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Im Einsatz stand der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, drei Mann und einem Einsatzleiter, der Notarzthubschrauber und die Feuerwehren Assling und Anras mit vier Fahrzeugen und 31 Mann.

Porträt von Andreas Moser
Andreas Moser
