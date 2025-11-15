Beim Miststreuen auf Anhänger eingeklemmt

Mit hydraulischem Gerät befreit

Gegen 12.35 Uhr wurde er vom Kratzboden mitgezogen und mit den Beinen in einem Zwischenraum eingeklemmt. Er musste in der Folge von der Feuerwehr Assling mittels hydraulischem Bergegerät befreit werden. Der Mann wurde im Anschluss vom Notarzt erstversorgt und mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.