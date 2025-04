So wird toter Wiener U-Bahnsurfer zum Lebensretter

Mutter stimmt am Sterbebett ihre Sohnes Organspende zu

Doch durch seinen Tod rettete Vlado letztlich Kindern das Leben! Denn Mutter Oksana stimmte noch am Sterbebett ihres Sohnes in der Wiener Klinik einer Organspende zu. Sechs Buben und Mädchen, die auf der Warteliste standen, bekamen dadurch eine Chance, gesund zu werden.

Schon damals hatten Mediziner nach dem Tod des 17-Jährigen zu der genehmigten Organspende erklärt: „Gerade wenn ein Kind stirbt, hat das für die Familie oft etwas Tröstliches.“