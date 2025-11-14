Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krimi um Luxus-Chalet

„Wurde um Haus betrogen, aber Justiz schaut weg“

Tirol
14.11.2025 06:00
Ein deutscher Unternehmer fiel beim Kauf eines „Tiny Houses“ offenbar auf einen Betrüger hinein.
Ein deutscher Unternehmer fiel beim Kauf eines „Tiny Houses“ offenbar auf einen Betrüger hinein.(Bild: privat)

Ein Krimi rund um ein Mini-Haus wurde in Tirol zum vermeintlichen Betrugsfall. Zum Entsetzen eines Unternehmers landet vorerst aber niemand auf der Anklagebank. Doch er will weiterkämpfen.

0 Kommentare

Ein verschwundenes „Tiny House“ sorgte vor fast genau einem Jahr für Schlagzeilen und brachte viele Leser sogar zum Schmunzeln. Denn wie war es möglich, dass ein rund 14 Meter langes Häuschen samt einer zehn Tonnen schweren Terrasse über Nacht abhandenkommt?

Dasselbe Holzhäuschen offenbar zweimal verkauft
Es stellte sich heraus, dass ein Mann aus Bayern (Name der Redaktion bekannt) das Haus in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in Kirchbichl „entführt“ und über die Grenze gebracht hatte. Der Deutsche hat es nämlich um 250.000 Euro gekauft, aber nicht geliefert bekommen.

Doch die Causa wurde noch skurriler! Denn ein in Tirol lebender Landsmann des Käufers erhob plötzlich ebenfalls Ansprüche auf das Luxus-Chalet. Auch er hatte das Holzhäuschen gekauft, nachdem er es bei einem Polo-Event in Reith bei Kitzbühel von einem bekannten Tiroler DJ mit einer GmbH in der Schweiz angepriesen bekommen hatte. „Ich habe dafür 200.000 Euro bezahlt. Weitere 50.000 Euro hielt ich aufgrund eines Rechtsstreits zurück, da das Chalet zugesagte Eigenschaften nicht aufgewiesen hat“, erzählt der Unternehmer der „Krone“.

Anwalt Klaus Ebermayer
Anwalt Klaus Ebermayer(Bild: Marie-josè Sombeek)

Plötzlich war das „Tiny House“, das in Ellmau Urlauber empfangen hätte sollen, aber weg. Über den Zivilrechtsweg versuchte der Wahl-Tiroler das bezahlte Geld von der Verkäuferfirma zurückzubekommen. Doch der Prozess kam zum Erliegen. Die GmbH des DJs war mittlerweile in Konkurs.

Staatsanwaltschaft sieht zivilrechtliche Sache
Der Unternehmer, der nun ohne Haus und ohne Geld dasteht, erstattete daraufhin Anzeige wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges. „Wir sind überzeugt, dass es sich um einen Fall für die Staatsanwaltschaft handelt. Dasselbe Chalet wurde nämlich mindestens zweimal verkauft“, erklärt Klaus Ebermayer, der Kitzbüheler Anwalt des mutmaßlichen Opfers. Doch die Staatsanwaltschaft Innsbruck wies die Anzeige ab und stellte die Ermittlungen ein. Man sehe darin lediglich eine „zivilrechtliche Angelegenheit“.

Zitat Icon

Für mich ist unbegreiflich, dass bei Prominenten, wie bei Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, die Gerichte wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung von 14.000 Euro sehr wohl aktiv wurden, in meinem Fall aber wegschauen.

Das mutmaßliche Betrugsopfer

Ein Schlag ins Gesicht für den Unternehmer, der von diversen Unstimmigkeiten überzeugt ist und daher die Fortführung des Ermittlungsverfahrens beantragt hat. Die Hoffnung, zumindest einen Teil seines bezahlten Geldes wiederzubekommen und den vermeintlichen Betrüger auf die Anklagebank zu bringen, keimte beim Unternehmer wieder auf. Doch das Gericht kam jetzt zur Entscheidung, dass die Einstellung des Verfahrens noch im Rahmen liege. „Eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann“, betont Anwalt Ebermayer.

Lesen Sie auch:
Dieses Tiny House wurde im September in Ellmau ohne Wissen des vermeintlichen Käufers plötzlich ...
Parallelen erstaunlich
Schon wieder Krimi um ein verschwundenes Mini-Haus
22.11.2024
Spur nach Deutschland
Rätsel um verschwundenes „Tiny-House“ gelöst
20.11.2024
Polizei sucht Zeugen
Diebe stahlen in Tirol „Mini-Haus“ samt Terrasse
19.11.2024

„Für mich ist unbegreiflich, dass bei Prominenten, wie bei Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, die Gerichte wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung von 14.000 Euro sehr wohl aktiv wurden, in meinem Fall aber wegschauen. Dabei geht es bei uns um eine Summe von mindestens einer halben Million Euro“, ist der Deutsche fassungslos und hat in Absprache mit seinem Anwalt entschieden, nun in Deutschland Strafanzeige gegen den mutmaßlichen Betrüger zu stellen.

Porträt von Samuel Thurner
Samuel Thurner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
116.879 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
92.135 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
78.134 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
904 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf