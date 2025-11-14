„Wurde um Haus betrogen, aber Justiz schaut weg“

Doch die Causa wurde noch skurriler! Denn ein in Tirol lebender Landsmann des Käufers erhob plötzlich ebenfalls Ansprüche auf das Luxus-Chalet. Auch er hatte das Holzhäuschen gekauft, nachdem er es bei einem Polo-Event in Reith bei Kitzbühel von einem bekannten Tiroler DJ mit einer GmbH in der Schweiz angepriesen bekommen hatte. „Ich habe dafür 200.000 Euro bezahlt. Weitere 50.000 Euro hielt ich aufgrund eines Rechtsstreits zurück, da das Chalet zugesagte Eigenschaften nicht aufgewiesen hat“, erzählt der Unternehmer der „Krone“.