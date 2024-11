Schon wieder Krimi um ein verschwundenes Mini-Haus

Die zum Kriminalfall gewordene Causa, die viele zum Schmunzeln brachte, wird nun aber immer mysteriöser! Denn einem in Tirol lebenden Deutschen (Name der Redaktion bekannt) soll im September ebenfalls ein Tiny House, das auf seinem Grund in Ellmau abgestellt war, in einer Nacht- und Nebelaktion abhanden gekommen sein.