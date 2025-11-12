Klitschko will Mobilisierungsalter senken

Prominente Ukrainerinnen und Ukrainer rufen zwar häufig zum Kriegsdienst auf, sind aber selbst oft nicht bereit, der Armee zu dienen und bringen ihre Kinder rechtzeitig ins Ausland. Auch die 20- und 25-jährigen Söhne von Vitali Klitschko leben im Ausland, sein jüngerer Bruder Wladimir hatte sich vor Kriegsbeginn im Februar 2022 öffentlich zur Territorialverteidigung eingeschrieben, ist bis heute aber kein Soldat. Auch der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels von 2022, Schriftsteller Serhij Zhadan, ist nur formell in der Armee und tourt mit seiner Band weiter durchs Land.