Emotionales Drama mit Oscar-Star Jennifer Lawrence

So wirklich vorbereitet auf ihre sich ankündigende Mutterschaft ist Grace (Jennifer Lawrence) nicht. Doch der Umzug in ein Haus im ländlichen Montana, das dem verstorbenen Onkel ihres Lebensgefährten Jackson (Robert Pattinson) gehörte, markiert den neuen Lebensabschnitt. Heißer Spontansex auf dem knarzenden Dielenboden, die lauten Gitarrensoli Jacksons und die Vorfreude aufs Kind färben die rurale Sesshaftigkeit bunt. Und dann ist er da, der neugeborene Sohn – und mit ihm eine postnatale Depression, die Grace’ Verhalten immer erratischer werden lässt.