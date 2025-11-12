„Sie ist nur bewusstlos.“ Aber Sophie war tot

Als der heutige Extremsportler Rainer Predl als Jugendlicher mit dem Zug aus der Schule nach Hause fuhr, rüttelte es kurz. Die Lok hatte ein Auto gerammt. Predl half, die zwei Opfer aus dem Auto zu bergen, zog ein kleines Mädchen, aus dem Wrack. „Sie ist nur bewusstlos“, versuchte er den Vater zu beruhigen. Aber Sophie war tot. „Damit konnte ich nicht umgehen“, erzählt Rainer. „Ich wusste nicht, wie ich das verarbeiten soll.“ In Folge begann er zu laufen.