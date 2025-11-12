Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trauma änderte alles

„Sie ist nur bewusstlos.“ Aber Sophie war tot

Niederösterreich
12.11.2025 17:00
Extremsportler Rainer Predl
Extremsportler Rainer Predl(Bild: Rainer Predl)

Als der heutige Extremsportler Rainer Predl als Jugendlicher mit dem Zug aus der Schule nach Hause fuhr, rüttelte es kurz. Die Lok hatte ein Auto gerammt. Predl half, die zwei Opfer aus dem Auto zu bergen, zog ein kleines Mädchen, aus dem Wrack. „Sie ist nur bewusstlos“, versuchte er den Vater zu beruhigen. Aber Sophie war tot. „Damit konnte ich nicht umgehen“, erzählt Rainer. „Ich wusste nicht, wie ich das verarbeiten soll.“ In Folge begann er zu laufen.

0 Kommentare

Sehr schnell lief er für einen guten Zweck. Der Niederösterreicher unterstützt als Botschafter das Kinderhospiz Sterntalerhof. Je verrückter seine Projekte sind, desto besser ist es: „Wenn die Aufmerksamkeit größer ist, kann man mehr Spenden generieren.“ 2014 gewann Predl als erster Österreicher den Sahara-Marathon in 2:50 Stunden. Jetzt lief der 35-Jährige aus Lassee (Bezirk Gänserndorf) erstmals das 100 Kilometer-Rennen des Antarctic Ice Ultra und gewann in der neuen Rekordzeit von 9:55:44 Stunden.

100 Kilometer auf dem Donauturm
Andere Projekte sorgten ebenfalls für große Aufmerksamkeit. So lief er Marathons schon in einem Kreisverkehr, in einer Eisfabrik oder auch auf einem Muldenkipper. Auf dem Donauturm lief er schon einmal 100 Kilometer.

Während der Corona-Zeit spulte er diese Distanz in seinem Garten ab. Um seinen eigenen Küchentisch lief er einmal 70 Kilometer. Das bekam ihm aber nicht gut: „Ich musste mich mehrmals übergeben, da der Radius so eng war.“

Sponsoren finanzierten Kosten von über 20.000 Euro
Sein härtestes Projekt war aber jetzt der Ultralauf in der Antarktis. Die Anreise mit den anderen Startern erfolgte in einem Charter-Flugzeug aus Kapstadt. Die Teilnahme-Kosten von über 20.000 Euro finanzierten Sponsoren. Bei minus 25 Grad und Wind setzte Predl auf der fünf Kilometer langen Runde auf vier Schichten. Das Gesicht war vermummt. An den Füßen trug er Trail-Laufschuhe und Eiskrallen.

Rainer Predl lief mit Österreich-Fahne ins Ziel.
Rainer Predl lief mit Österreich-Fahne ins Ziel.(Bild: Antarctic Ice Ultra)
Beim 100 km-Lauf in der Antarktis trug Rainer Predl (re.) vier Schichten.
Beim 100 km-Lauf in der Antarktis trug Rainer Predl (re.) vier Schichten.(Bild: Antarctic Ultra Run)
Mit einem Charterflugzeug aus Kapstadt ging es für alle Teilnehmer in die Antarktis.
Mit einem Charterflugzeug aus Kapstadt ging es für alle Teilnehmer in die Antarktis.(Bild: Antarctic Ice Ultra)

Die Bedingungen waren brutal. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählte der sich noch auf einer Forschungsstation befindliche Extremsportler: „Irgendwann fror meine Nase zu. Das größte Problem war das Trinken, das ging nur in einem Versorgungszelt. So war ich am Ende ziemlich dehydriert.“

Halstuch und Jacke mussten aufgeschnitten werden
Trotzdem verbesserte Rainer den Streckenrekord um 47 Minuten. Im Ziel war sein Halstuch und die Jacke komplett eingefroren. Um es vom Körper zu bekommen, musste es aufgeschnitten werden. An der rechten Hand erlitt er trotz beheizbarer Handschuhe Erfrierungen: „Aber es sind keine Nervenschäden, das wird wieder.“ Sein Fazit: „Es war ein Abenteuer in einmaliger Natur. Aber ich weiß jetzt, dass Hitze mir lieber ist.“

 

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.329 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
81.161 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.973 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
788 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf