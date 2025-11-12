Los Angeles präsentiert unkonventionellen Kalender

Grund dafür sei vor allem, dass die Schwimmbewerbe im SoFi Stadium – dem Football-Stadion der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers – ausgetragen werden, das auch Teil der Eröffnungszeremonie ist. „Wir wollen die Spiele mit einem Knaller beginnen und den schnellsten Frauen der Welt eine Bühne geben“, sagte Shana Ferguson, die als Sportchefin für den Wettkampfplan der Olympischen Spiele in drei Jahren verantwortlich ist. Dass die besten Sprinterinnen deswegen gleich am ersten Tag drei Rennen bestreiten – die Vorläufe, Zwischenläufe und das Finale – sei kein Problem und bei anderen internationalen Wettkämpfen nicht unüblich.