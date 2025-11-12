Blut-Gesetz sorgt für viel Aufruhr im Reitsport!

Große Diskussionen um eine geänderte Regelung! Sollten Pferde bei einem Springreit-Bewerb zukünftig eine blutende Wunde haben, werden sie nicht mehr wie gewohnt disqualifiziert. Tierärzte entscheiden über das weitere Antreten, womit aber nicht nur Tierschützer um das Wohl der Pferde fürchten.
„Die Änderung ist ein radikaler Fehler, einfach falsch“, bringt Johannes Mayrhofer, Geschäftsführer vom Pferdezentrum Stadl-Paura, jenes Reizthema auf den Punkt, das die nationale und internationale Reitszene in großen Aufruhr versetzt.
