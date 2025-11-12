Von der Leyen arbeitet an eigenem Geheimdienst

„Europa will unabhängiger werden“

Wie es mit den Plänen nun weitergeht, ist unklar. Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, sie seien noch in einem sehr „embryonalen Stadium“. Zudem betonte sie, dass die neue Geheimdienststelle die Arbeit der bereits existierenden Dienste ergänzen solle und vermutlich nur aus einer Handvoll Experten bestehen würde. „Europa will unabhängiger werden – auch im Bereich der Geheimdienstarbeit“, erklärte ein mit den Vorgängen vertrauter EU-Beamter gegenüber der „Financial Times“.