In „Polizei-Taxi“: Randalierer zeigte späte Reue

Kurz nach 23 Uhr ging bei der Landesleitzentrale der Polizei die Anzeige ein, dass ein Gast in einem Nachlokal in Telfs randalieren würde. Eine Streife machte sich sofort auf den Weg dorthin und konnte den Verdächtigen rasch zur Rede stellen. Doch der hatte offenbar keine Lust auf einen vernünftigen Dialog – ganz im Gegenteil!