Wirbel in Nachtlokal

In „Polizei-Taxi“: Randalierer zeigte späte Reue

Tirol
12.11.2025 13:18
Auf der Rückfahrt von der Klinik kam es zur Entschuldigung. Anzeigen wird es trotzdem geben.
Auf der Rückfahrt von der Klinik kam es zur Entschuldigung. Anzeigen wird es trotzdem geben.(Bild: Birbaumer Christof)

Für gehörigen Wirbel sorgte ein betrunkener Randalierer am späten Dienstagabend in einem Nachtlokal im Tiroler Telfs. Die eintreffenden Polizisten mussten sich vom Verdächtigen auch einiges anhören – und darum begleiteten sie den 27-Jährigen in die Klinik, nachdem er sich während seines Ausrasters verletzt hatte. Auf der Rückfahrt zum Polizeiposten entschuldigte sich der Mann dann.

0 Kommentare

Kurz nach 23 Uhr ging bei der Landesleitzentrale der Polizei die Anzeige ein, dass ein Gast in einem Nachlokal in Telfs randalieren würde. Eine Streife machte sich sofort auf den Weg dorthin und konnte den Verdächtigen rasch zur Rede stellen. Doch der hatte offenbar keine Lust auf einen vernünftigen Dialog – ganz im Gegenteil!

Zitat Icon

Der 27-Jährige wirkte sichtlich betrunken, hinkte und verhielt sich äußerst aggressiv.

Die Ermittler

Verdächtiger festgenommen
„Der 27-Jährige wirkte sichtlich betrunken, hinkte und verhielt sich äußerst aggressiv“, heißt es von den Ermittlern. Auf Beruhigungsversuche habe er nicht reagiert, vielmehr beschimpfte er die Beamten lautstark. Der Verdächtige geriet immer noch mehr in Rage. Letztlich wurde er festgenommen und zur Polizeiinspektion Telfs gebracht.

Mit der Rettung in die Klinik
Nachdem sich der Mann offensichtlich beim Randalieren im Lokal am Fuß verletzt hatte, sei er zur ärztlichen Abklärung mit der Rettung unter Begleitung der Polizei in die Klinik Innsbruck gebracht und dort behandelt worden.

Versöhnliche Töne auf Rückfahrt
Auf der Rückfahrt mit dem „Polizei-Taxi“ – wohl auch schon etwas ausgenüchtert – schlug der 27-Jährige dann schon versöhnlichere Töne an. „Er verhielt sich erstmals kooperativ und entschuldigte sich bei den Beamten“, so die Ermittler. Weitere Erhebungen laufen noch.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Tirol

