In „Polizei-Taxi“: Randalierer zeigte späte Reue

Für gehörigen Wirbel sorgte ein betrunkener Randalierer am späten Dienstagabend in einem Nachtlokal im Tiroler Telfs. Die eintreffenden Polizisten mussten sich vom Verdächtigen auch einiges anhören – und darum begleiteten sie den 27-Jährigen in die Klinik, nachdem er sich während seines Ausrasters verletzt hatte. Auf der Rückfahrt zum Polizeiposten entschuldigte sich der Mann dann.
Kurz nach 23 Uhr ging bei der Landesleitzentrale der Polizei die Anzeige ein, dass ein Gast in einem Nachlokal in Telfs randalieren würde. Eine Streife machte sich sofort auf den Weg dorthin und konnte den Verdächtigen rasch zur Rede stellen. Doch der hatte offenbar keine Lust auf einen vernünftigen Dialog – ganz im Gegenteil!
Der 27-Jährige wirkte sichtlich betrunken, hinkte und verhielt sich äußerst aggressiv.
Die Ermittler
Verdächtiger festgenommen
„Der 27-Jährige wirkte sichtlich betrunken, hinkte und verhielt sich äußerst aggressiv“, heißt es von den Ermittlern. Auf Beruhigungsversuche habe er nicht reagiert, vielmehr beschimpfte er die Beamten lautstark. Der Verdächtige geriet immer noch mehr in Rage. Letztlich wurde er festgenommen und zur Polizeiinspektion Telfs gebracht.
Mit der Rettung in die Klinik
Nachdem sich der Mann offensichtlich beim Randalieren im Lokal am Fuß verletzt hatte, sei er zur ärztlichen Abklärung mit der Rettung unter Begleitung der Polizei in die Klinik Innsbruck gebracht und dort behandelt worden.
Versöhnliche Töne auf Rückfahrt
Auf der Rückfahrt mit dem „Polizei-Taxi“ – wohl auch schon etwas ausgenüchtert – schlug der 27-Jährige dann schon versöhnlichere Töne an. „Er verhielt sich erstmals kooperativ und entschuldigte sich bei den Beamten“, so die Ermittler. Weitere Erhebungen laufen noch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.