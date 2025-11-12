Kautschukkonzern Semperit macht wieder Gewinn

Dass es nun wieder besser läuft, ist einem Sparprogramm zu verdanken, mit dem die Kosten jährlich um rund zehn Millionen Euro gedrückt werden. Der Quartalsumsatz legte im dritten Quartal 2025 um 1,1 Prozent auf 163 Millionen Euro zu. Der Vorstand sieht zwar ein „weiterhin herausforderndes Marktumfeld“, die Auftragslage habe sich im Jahresverlauf aber spürbar erholt und zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen, sagte Semperit-Chef Manfred Stanek.