Postkästen mit Böllern gesprengt: Zeugen gesucht

In der Oststeiermark haben bislang unbekannte Vandalen in der Nacht auf Dienstag sieben Postverteilerkästen mit Böllern demoliert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Bis Silvester dauert es noch gut eineinhalb Monate, in der Oststeiermark scheint der alljährliche Böller-Wahnsinn aber schon jetzt loszugehen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht auf Dienstag im steirischen Wechselland insgesamt sieben Postverteilerkästen durch die Zündung pyrotechnischer Gegenstände beschädigt.
Konkret betroffen waren Postkästen in den Ortschaften Waldbach, Mönichwald und St. Lorenzen am Wechsel. Der Schaden soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.
Die Polizei bittet Personen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, um Hinweise an die Polizeiinspektion Vorau unter Tel.: 059 133-6239
