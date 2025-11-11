Postkästen mit Böllern gesprengt: Zeugen gesucht

Bis Silvester dauert es noch gut eineinhalb Monate, in der Oststeiermark scheint der alljährliche Böller-Wahnsinn aber schon jetzt loszugehen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht auf Dienstag im steirischen Wechselland insgesamt sieben Postverteilerkästen durch die Zündung pyrotechnischer Gegenstände beschädigt.