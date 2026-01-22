Vorteilswelt
Im Salzkammergut

Fahrer fuhr mit brennendem Lkw noch weiter

Steiermark
22.01.2026 10:34
Der Lkw brannte vollständig aus.
Der Lkw brannte vollständig aus.
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Richtig stark reagierte Donnerstagfrüh ein Lkw-Fahrer: Der Mann fuhr mit seinem bereits brennenden Fahrzeug auf der Salzkammergut Straße auf einen Kettenanlegeplatz und brachte es dort kontrolliert zum Stillstand. Der Lkw brannte vollständig aus.

Großeinsatz für die Feuerwehren im steirischen Salzkammergut Donnerstagfrüh: Ein Lkw hatte auf der B145 Feuer gefangen. Dem Fahrer gelang es dabei noch, das bereits brennende Fahrzeug auf einen Kettenanlegeplatz zu steuern und dort kontrolliert zum Stillstand zu bringen.

Als die insgesamt 33 Feuerwehrleute (von den Wehren Altaussee, Lupitsch, Bad Aussee und Reitern) am Einsatzort ankamen, stand das Führerhaus bereits im Vollbrand. Unter schwerem Atemschutz und mit Löschschaum konnte das Feuer abgelöscht werden.

Mehr als 30 Feuerwehrleute standen auf der B145 im Einsatz.
Mehr als 30 Feuerwehrleute standen auf der B145 im Einsatz.

Der Fahrer blieb unverletzt. Besonders herausfordernd für die Feuerwehrleute: Durch die tiefen Temperaturen mutierte der Einsatzort zu einem „Eislaufplatz“, die Salzkammergut Straße musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr musste danach auch noch den restlichen Diesel abpumpen, da der Fahrer gerade vor der Auffahrt zum Pötschenpass vollgetankt hatte.

