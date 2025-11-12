Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen der Koralmbahn

„Zug fährt durch“: Ein Dorf steht am Abstellgleis

Steiermark
12.11.2025 08:00
Protest in Gussendorf: Der Bahnhof steht künftig am Abstellgleis.
Protest in Gussendorf: Der Bahnhof steht künftig am Abstellgleis.(Bild: Rettet den Bahnhof Gussendorf)

Die Koralmbahn revolutioniert fast alle Bahnfahrpläne. Die meisten steirischen Regionen profitieren davon, es gibt aber auch Unmut und Proteste. Vor allem in Gussendorf: Das Dorf befindet sich unmittelbar neben der Highspeed-Strecke – und ist dennoch am Abstellgleis.

0 Kommentare

Ein Plus von 40 Prozent bei den S-Bahn-Verbindungen in die Weststeiermark: Das verspricht – als Folge der Koralmbahn-Eröffnung – der neue Zugfahrplan ab 14. Dezember. In Gussendorf, einem Ortsteil von Groß St. Florian, ist der Ärger dennoch groß. Obwohl man nicht weit entfernt vom neuen Großbahnhof Weststeiermark liegt und erst vor einigen Jahren ein neuer Bahnsteig errichtet wurde, hält hier die S-Bahn-Line 6 künftig gar nicht mehr und die S61 nur noch knapp 20-mal täglich – in Richtung Deutschlandsberg zum ersten Mal um 13.37 Uhr!  

„In Gussendorf werden künftig 68 Prozent mehr Züge durchfahren, aber 60 Prozent weniger halten, an Wochenenden sogar 90 Prozent weniger“, heißt es von der Initiative „Rettet den Bahnhof Gussendorf“ um Susanna Aldrian, Martin Lipp, Viktoria und Marion Wind. Sie hat eine Petition mit mehr als 1100 Unterstützern gestartet und ist mit mehreren Parteien in Kontakt.

„Wir haben alle Parameter ausgereizt“
Bei den Verkehrsplanern im Land Steiermark verweist man darauf, dass es mit Eröffnung der Koralmbahn auf der S-Bahn-Strecke (sie ist zwischen Wettmannstätten und dem Bahnhof Weststeiermark noch eingleisig) eng wird. Vor allem der Bahnhof Wettmannstätten ist ein Flaschenhals, durchfahrende Fern- und haltende Nahverkehrszüge müssen sich hier genau abgestimmt abwechseln: „Wir haben alle Parameter ausgereizt.“ Mit den neuen Elektrozügen der GKB müsse aber eine Haltestelle in der Region weniger angefahren werden – Gussendorf hatte die mit Abstand wenigstens Fahrgäste.

Betont wird, dass für fast alle konkreten Beschwerden Lösungen gefunden wurden. Offen sei nur der Ersatz für den Schülerzug morgens nach Deutschlandsberg. Hier soll eine Buslinie Abhilfe schaffen. „Busse können einen Bahnanschluss nicht gleichwertig ersetzen“, heißt es hingegen von der Initiative. Sie fordert eine erneute Prüfung mit aktualisierten Fahrgastzahlen und möglichen Varianten, als kurzfristige Lösung wünscht man sich Shuttlebusse zum neuen Bahnhof Weststeiermark. 

Lesen Sie auch:
Die neuen Interregio-Züge sind unter anderem im Aichfeld unterwegs.
Neu in der Steiermark
Fahrplan-Revolution: Die 10 wichtigsten Änderungen
10.11.2025
Aber auch Verärgerung
Neue Öffi-Fahrpläne: Im Westen gibt‘s viel Neues
24.10.2025

Sorge in Bad Aussee
Unmut über den neuen Fahrplan gibt es auch im Bezirk Liezen. Das Ennstal verliert die direkten Fernverkehrszüge in Richtung Salzburg und Deutschland, diese fahren künftig über die Koralmbahn. Besonders groß sind die Sorgen im Bundesschulcluster in Bad Aussee. Ab Mitte Dezember kommt kein Zug aus dem Ennstal vor Unterrichtsbeginn um 8 Uhr an. Die Ersatzlösung für betroffene Schüler? Busse. 

Mitte Oktober hat die Schulclusterleitung einen Brief an die ÖBB geschickt. Darin heißt es „Es wäre für uns fatal, wenn durch diese Fahrplanänderung der Schulstandort gefährdet und das Bildungsangebot somit eingeschränkt werden würden.“ Laut Clusterleiterin Irene Schwartz wurde immerhin zugesagt, dass die Umleitung eines frühen Zugs in Richtung Bad Aussee geprüft werde.

Einigung über späteren Schulbeginn
Ähnliche Probleme gab es auch im Raum Neumarkt (Bezirk Murau): Von Schülern genutzte Züge kommen künftig später in Klagenfurt an. Hier konnte aber in den meisten Fällen mit den Schulen eine Übereinkunft über einen späteren Unterrichtsbeginn erzielt werden.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
97.014 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
83.188 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.050 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf