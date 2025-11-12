„Zug fährt durch“: Ein Dorf steht am Abstellgleis

Ein Plus von 40 Prozent bei den S-Bahn-Verbindungen in die Weststeiermark: Das verspricht – als Folge der Koralmbahn-Eröffnung – der neue Zugfahrplan ab 14. Dezember. In Gussendorf, einem Ortsteil von Groß St. Florian, ist der Ärger dennoch groß. Obwohl man nicht weit entfernt vom neuen Großbahnhof Weststeiermark liegt und erst vor einigen Jahren ein neuer Bahnsteig errichtet wurde, hält hier die S-Bahn-Line 6 künftig gar nicht mehr und die S61 nur noch knapp 20-mal täglich – in Richtung Deutschlandsberg zum ersten Mal um 13.37 Uhr!