Freiwilligenmesse lockte Besucher ins Landhaus

Ein freundliches Wort im Pflegeheim. Ein warmes Essen für bedürftige Kinder. Eine helfende Hand nach einem Unwetter. Es sind oft die kleinen, unscheinbaren Taten, die im Hintergrund wirken – und doch ganze Gemeinschaften zusammenhalten. Sie stammen von Menschen, die freiwillig mitanpacken! Ohne Bezahlung. Ohne Pflicht. Nur mit dem Wunsch, etwas Gutes zu tun. Rund 800.000 Niederösterreicher engagieren sich regelmäßig freiwillig – das entspricht etwa zwei Drittel der Bevölkerung über 15 Jahre.