Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Große Leistungsschau

Freiwilligenmesse lockte Besucher ins Landhaus

Niederösterreich
11.11.2025 13:00
Das Interesse an der Freiwilligenmesse im Regierungsviertel war enorm.
Das Interesse an der Freiwilligenmesse im Regierungsviertel war enorm.(Bild: Imre Antal)

Ganz im Zeichen des Ehrenamtes stand das Landhaus Niederösterreich in St. Pölten am vergangenen Sonntag. Mehr als 50 Organisationen präsentierten ihre Arbeit und luden zum Mitmachen ein. 

0 Kommentare

Ein freundliches Wort im Pflegeheim. Ein warmes Essen für bedürftige Kinder. Eine helfende Hand nach einem Unwetter. Es sind oft die kleinen, unscheinbaren Taten, die im Hintergrund wirken – und doch ganze Gemeinschaften zusammenhalten. Sie stammen von Menschen, die freiwillig mitanpacken! Ohne Bezahlung. Ohne Pflicht. Nur mit dem Wunsch, etwas Gutes zu tun. Rund 800.000 Niederösterreicher engagieren sich regelmäßig freiwillig – das entspricht etwa zwei Drittel der Bevölkerung über 15 Jahre.

Hilfe 365 Tage im Jahr
„365 Tage im Jahr schenken Ehrenamtliche Zeit, Freude, Zuneigung und Herzenswärme. Wertefaktoren die gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten unverzichtbar sind. Diese Stimmung der Menschlichkeit und die Kraft des Ehrenamts sind heute bei der Freiwilligenmesse ganz besonders spürbar. Ich danke allen, die mit ihrem Einsatz unser Land noch lebenswerter machen“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der feierlichen Eröffnung der Freiwilligenmesse.

„Als Kind der Kriegszeit habe ich erfahren, wie wertvoll eine helfende Hand ist. Diese Erfahrungen haben mich gelehrt, dankbar zu sein und auf andere zu achten. So begann mein Engagement für andere“, erklärte dazu Überraschungsgast, Schauspielerin und die ehrenamtliche Präsidentin der Raimund-Gesellschaft Dany Sigl ihren Zugang zum Ehrenamt.

Erste-Hilfe-Tipps gab es gleich direkt bei der Veranstaltung.
Erste-Hilfe-Tipps gab es gleich direkt bei der Veranstaltung.(Bild: Imre Antal)
Die Bergrettung Niederösterreich-Wien informierte ausführlich.
Die Bergrettung Niederösterreich-Wien informierte ausführlich.(Bild: Imre Antal)
Auch „Rettungshunde Niederösterreich“ war bei der Freiwilligenmesse mit dabei.
Auch „Rettungshunde Niederösterreich“ war bei der Freiwilligenmesse mit dabei.(Bild: Imre Antal)

In den Ausstellungsräumen des Landhauses und am Freigelände präsentierten sich über 50 Organisationen – von der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungsdiensten und Sozialvereinen bis hin zu Sport, Kultur-, Bildungs- und Umweltinitiativen sowie Jugend- und Seniorenorganisationen.

Der Besucherandrang zeigte: Das Interesse am Mitwirken ist groß und ehrenamtliches Engagement ist nicht an Alter, Herkunft oder Beruf gebunden. Ob Jugendliche, Berufstätige oder Pensionistinnen und Pensionisten mit jahrzehntelanger Erfahrung – das Ehrenamt lebt von seiner Vielfalt. Und genau das wurde bei der Messe sichtbar. 

Freiwilligencheck im Landhaus
Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über konkrete Projekte zu informieren – oder gleich ein neues Engagement zu beginnen. Der Freiwilligencheck des Freiwilligencenter Niederösterreich half Interessierten, die eigenen Stärken, Kompetenzen und Erwartungen zu erkennen – und so das passende Tätigkeitsfeld zu finden.

„Oft reicht schon eine Stunde pro Woche, ein Gespräch, ein kleiner Beitrag, um den Unterschied zu machen. Gerade in Zeiten, in denen vieles unsicher erscheint, geben Menschen, die füreinander da sind, Hoffnung. Ehrenamt verändert nicht nur das Leben anderer – es bereichert auch das eigene“, so Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber.

Stark war der Besucherandrang auch beim „Tag des offenen Büros“ von Landeshauptfrau Johanna ...
Stark war der Besucherandrang auch beim „Tag des offenen Büros“ von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner – Familienfotos inklusive.(Bild: Imre Antal)

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ergänzte die Messe: Workshops, Vorträge und Führungen – etwa durch das Büro der Landeshauptfrau, das Regierungsviertel oder den ORF Niederösterreich – gaben spannende Einblicke hinter die Kulissen.

Die Leistungsschau der Blaulichtorganisationen und ein So-schmeckt-Niederösterreich-Schmankerlmarkt sowie die Gastronomie im Kulturbezirk und am Landhausboulevard machten den Tag zu einem einzigartigen Erlebnis.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
179.804 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.525 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.147 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
729 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf