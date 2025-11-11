Der Advent im Park verzaubert alle Besucher

Zwischen 21. November und 24. Dezember verwandelt sich der Kurpark in Baden zum Schauplatz für Aussteller, Pop-up-Stores und viele weitere weihnachtliche und vor allem umweltfreundliche Attraktionen. Die „Krone“ verlost anlässlich der baldigen Eröffnung tolle Preise.
Seit Jahren steht Advent im Park in Baden für seine visionäre Umsetzung des Umweltschutzgedankens. Dabei wollen wir aber auch stets einen Schritt weiter gehen. Für das Jahr 2025 bringen wir mit der Eisstockbahn die erste Bahn aus Biomasse in die Stadt und laden zu geselligen Runden und spannenden Duellen mit Bekannten, Kollegen oder der Familie ein.
Ebenfalls erwartet die Besucher ein umfassendes Rahmenprogramm bei Advent im Park wie ein Strohspielplatz, Labyrinth und wöchentlich auch die Christkind-Werkstatt und das Postamt des Christkinds kommt vorbei. Alles begleitet von Musik aus dem Pavillon. Das ganze Rahmenprogramm finden Sie hier.
Selbstverständlich wird bei Advent im Park präsentiert von Volksbank auch in sozialer Hinsicht weitergedacht. Von den Kinder-Wunschbäumen können Wünsche von regionalen Kinder- und Jugendeinrichtungen gepflückt und erfüllt werden. Denn was ist Weihnachten ohne lachende Kinder und der Gedanke der Nächstenliebe.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zur anstehenden Eröffnung am 21. November tolle Preise rund um „Advent im Park“ in Baden. Wir verlosen 1 Nacht* im 4**** Doppelzimmer für zwei Personen im At the Park Hotel inklusive Frühstück* + 4 Punsch Gutscheine + 2 Essens-Gutscheine. Die Essensgutscheine sind am Adventmarkt einzulösen und können bei den drei großen Gastro-Hütten Speisen eingelöst werden (Ofenkartoffeln, Spätzle, Kaiserschmarren etc.). Zusätzlich erhalten die Gewinner auch noch einen Gutschein für 2 Personen für das „Genuss & Casino“ Package inkl. Menü und Jetons für das Casino Baden.
*Sie können sich (im Rahmen der Hotelverfügbarkeit) ein Wochenende aussuchen und das Hotel wird reserviert.
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 18. November, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Niederösterreich“- Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
