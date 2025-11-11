Der Advent im Park verzaubert alle Besucher

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost zur anstehenden Eröffnung am 21. November tolle Preise rund um „Advent im Park“ in Baden. Wir verlosen 1 Nacht* im 4**** Doppelzimmer für zwei Personen im At the Park Hotel inklusive Frühstück* + 4 Punsch Gutscheine + 2 Essens-Gutscheine. Die Essensgutscheine sind am Adventmarkt einzulösen und können bei den drei großen Gastro-Hütten Speisen eingelöst werden (Ofenkartoffeln, Spätzle, Kaiserschmarren etc.). Zusätzlich erhalten die Gewinner auch noch einen Gutschein für 2 Personen für das „Genuss & Casino“ Package inkl. Menü und Jetons für das Casino Baden.



*Sie können sich (im Rahmen der Hotelverfügbarkeit) ein Wochenende aussuchen und das Hotel wird reserviert.