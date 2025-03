Wie Österreich gegen Russen-Propaganda vorgeht

Im Ressort selbst wird auch ein Fokus auf feindliche Internetaktivitäten gelegt. Der Aufbauplan 2032+ sieht eine Fokussierung auf die Abwehr von hybriden Bedrohungen vor. Das Verteidigungsministerium beteiligt sich an gesamtstaatlichen Arbeitsgruppen, um gezielt gegen Desinformation vorgehen zu können beziehungsweise sich auf Bedrohungen dieser Art gesamtstaatlich vorzubereiten. Österreich ist hier außerdem in europäische Prozesse eingebettet – diese Woche findet beispielsweise ein Treffen im Rahmen des „Rapid Alert Systems“ statt, hier wird das Thema Desinformation im Fokus stehen, in Bezug auf Meldungen von Aktivitäten in diesem Bereich, um einen engen Austausch zu ermöglichen.