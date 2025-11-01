Vorteilswelt
Derby am Sonntag

Wacker und Kufstein: Zwei unterschiedliche Welten

Tirol
01.11.2025 19:00
Trainer Sebastian Siller (r.) schwört Wacker auf Kufstein ein.
Trainer Sebastian Siller (r.) schwört Wacker auf Kufstein ein.(Bild: Birbaumer Christof)

Während der FC Wacker Innsbruck Kontakte in die weite Fußballwelt knüpfte, kämpft Kufstein gegen eine Katastrophe. Am Sonntag treffen die beiden Westligisten in der Festungsstadt aufeinander. Ein Ansturm von Wacker-Fans wird auch bei diesem Spiel erwartet.

Weltmeister Klaus Augenthaler war dabei, als sich die Klubs der Red&Gold-Kooperation (Joint Venture von LA FC und Bayern München) in den vergangenen Tagen trafen. Neben Wacker-Präsident Hannes Rauch war beim U19-Turnier, der Red&Gold-Trophy, am Bayern-Campus auch Trainer Sebastian Siller vor Ort und sah den Talenten aus der ganzen Welt zu.

„Es war irrsinnig spannend“
Von Racing Montevideo (Uru), Gambino Stars (Gam), SD Aucas (Ecu), Queens Park Rangers (Eng), Grasshoppers Zürich (Sz), Aalborg BK (Dän), Bayern Global Academy und bis zu Bayern selbst. „Es war irrsinnig spannend und interessant, die unterschiedlichen Herangehensweisen der Teams zu sehen“, sagte Siller, der ein paar Spieler sah, die in Zukunft für Wacker infrage kommen könnten. „Mal schauen, was möglich ist“, meinte er.

Es gab auch eine Führung durch den Campus („sehr beeindruckend“) und es wurden Kontakte geknüpft. Die Zukunft sieht rosig aus für Wacker Innsbruck.

„Katastrophe“ in der Festungsstadt
Weniger rosig ist die Lage derzeit beim Gegner am Sonntag. Kufstein droht ein Jahr ohne einen einzigen Sieg in der Westliga! Den letzten vollen Erfolg feierten die Grenzstädter am 9. November 2024 (4:1 gegen Röthis). „Das ist eine Katastrophe“, sagte Präsident Simon Einwaller. „Aber vielleicht schreiben wir Geschichte“, hofft Einwaller auf eine Überraschung des Schlusslichts gegen den überlegenen Tabellenführer aus Innsbruck.

Profi-Träume und Fan-Ansturm
Denn die Kufsteiner holten zuletzt drei Remis in Folge, es sind wieder alle Spieler fit. „Und ein paar Junge träumen noch vom Profi-Geschäft und wollen sich gegen Wacker präsentieren“, sagte Einwaller. „Kufstein hat sich zuletzt stabilisiert“, ist auch Siller gewarnt.

Auf jeden Fall wird die Kulisse toll, rund 1000 Wacker-Fans werden erwartet. Die Haupttribüne in der Kufstein-Arena wird deshalb auch gleich den Gästefans überlassen.

Porträt von Jörg Mülleder
Jörg Mülleder
Folgen Sie uns auf