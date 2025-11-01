Wacker und Kufstein: Zwei unterschiedliche Welten

Während der FC Wacker Innsbruck Kontakte in die weite Fußballwelt knüpfte, kämpft Kufstein gegen eine Katastrophe. Am Sonntag treffen die beiden Westligisten in der Festungsstadt aufeinander. Ein Ansturm von Wacker-Fans wird auch bei diesem Spiel erwartet.
Weltmeister Klaus Augenthaler war dabei, als sich die Klubs der Red&Gold-Kooperation (Joint Venture von LA FC und Bayern München) in den vergangenen Tagen trafen. Neben Wacker-Präsident Hannes Rauch war beim U19-Turnier, der Red&Gold-Trophy, am Bayern-Campus auch Trainer Sebastian Siller vor Ort und sah den Talenten aus der ganzen Welt zu.
„Es war irrsinnig spannend“
Von Racing Montevideo (Uru), Gambino Stars (Gam), SD Aucas (Ecu), Queens Park Rangers (Eng), Grasshoppers Zürich (Sz), Aalborg BK (Dän), Bayern Global Academy und bis zu Bayern selbst. „Es war irrsinnig spannend und interessant, die unterschiedlichen Herangehensweisen der Teams zu sehen“, sagte Siller, der ein paar Spieler sah, die in Zukunft für Wacker infrage kommen könnten. „Mal schauen, was möglich ist“, meinte er.
Es gab auch eine Führung durch den Campus („sehr beeindruckend“) und es wurden Kontakte geknüpft. Die Zukunft sieht rosig aus für Wacker Innsbruck.
„Katastrophe“ in der Festungsstadt
Weniger rosig ist die Lage derzeit beim Gegner am Sonntag. Kufstein droht ein Jahr ohne einen einzigen Sieg in der Westliga! Den letzten vollen Erfolg feierten die Grenzstädter am 9. November 2024 (4:1 gegen Röthis). „Das ist eine Katastrophe“, sagte Präsident Simon Einwaller. „Aber vielleicht schreiben wir Geschichte“, hofft Einwaller auf eine Überraschung des Schlusslichts gegen den überlegenen Tabellenführer aus Innsbruck.
Profi-Träume und Fan-Ansturm
Denn die Kufsteiner holten zuletzt drei Remis in Folge, es sind wieder alle Spieler fit. „Und ein paar Junge träumen noch vom Profi-Geschäft und wollen sich gegen Wacker präsentieren“, sagte Einwaller. „Kufstein hat sich zuletzt stabilisiert“, ist auch Siller gewarnt.
Auf jeden Fall wird die Kulisse toll, rund 1000 Wacker-Fans werden erwartet. Die Haupttribüne in der Kufstein-Arena wird deshalb auch gleich den Gästefans überlassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.