Wacker und Kufstein: Zwei unterschiedliche Welten

„Katastrophe“ in der Festungsstadt

Weniger rosig ist die Lage derzeit beim Gegner am Sonntag. Kufstein droht ein Jahr ohne einen einzigen Sieg in der Westliga! Den letzten vollen Erfolg feierten die Grenzstädter am 9. November 2024 (4:1 gegen Röthis). „Das ist eine Katastrophe“, sagte Präsident Simon Einwaller. „Aber vielleicht schreiben wir Geschichte“, hofft Einwaller auf eine Überraschung des Schlusslichts gegen den überlegenen Tabellenführer aus Innsbruck.