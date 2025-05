Konferenz im Luxushotel: Was Leogang zu bieten hat

Konferenz der Politspitze als Werbebotschaft

Salzburgs Grüne wollen jetzt in einer Landtagsanfrage wissen, wie hoch die Kosten der Konferenz für die Steuerzahler sind – die „Krone“ berichtete. Die Touristiker in Leogang sehen in dem Treffen einen Mehrwert für die Werbung. Blumenkamp: „Es braucht ja auch eine gute Atmosphäre, dass gemeinsam was weitergebracht werden kann.“