Serien-Auffahrunfall: 17-Jährige schwer verletzt

Am Donnerstag gegen Mittag gab es in der Grazer St.-Peter-Hauptstraße zähen Kolonnenverkehr. Weil ein Lkw-Fahrer von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, übersah er laut Polizei, dass ein Auto vor ihm gerade angehalten hatte. Trotz Vollbremsung kollidierte der Lkw mit dem Pkw.