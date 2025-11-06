Vorteilswelt
Im Kolonnenverkehr

Serien-Auffahrunfall: 17-Jährige schwer verletzt

Steiermark
06.11.2025 19:12
(Bild: Jauschowetz Christian)

Donnerstagvormittag waren in Graz mehrere Fahrzeuge in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein Lkw-Lenker fuhr einem Pkw auf, auch eine nachfolgende Mopedfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck des Lkw. Die 17-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt.

Am Donnerstag gegen Mittag gab es in der Grazer St.-Peter-Hauptstraße zähen Kolonnenverkehr. Weil ein Lkw-Fahrer von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, übersah er laut Polizei, dass ein Auto vor ihm gerade angehalten hatte. Trotz Vollbremsung kollidierte der Lkw mit dem Pkw. 

Hinter dem Lastwagen konnte dann eine 17-jährige Mopedfahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des Lkw. Die Jugendliche zog sich schwere Verletzungen an beiden Armen zu und wurde von der Rettung ins LKH Graz gebracht.

Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt, Alko-Tests verliefen negativ.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

