Serien-Auffahrunfall: 17-Jährige schwer verletzt

Donnerstagvormittag waren in Graz mehrere Fahrzeuge in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein Lkw-Lenker fuhr einem Pkw auf, auch eine nachfolgende Mopedfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck des Lkw. Die 17-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt.
Am Donnerstag gegen Mittag gab es in der Grazer St.-Peter-Hauptstraße zähen Kolonnenverkehr. Weil ein Lkw-Fahrer von der tief stehenden Sonne geblendet wurde, übersah er laut Polizei, dass ein Auto vor ihm gerade angehalten hatte. Trotz Vollbremsung kollidierte der Lkw mit dem Pkw.
Hinter dem Lastwagen konnte dann eine 17-jährige Mopedfahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des Lkw. Die Jugendliche zog sich schwere Verletzungen an beiden Armen zu und wurde von der Rettung ins LKH Graz gebracht.
Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt, Alko-Tests verliefen negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.