120-Meter-Absturz mit dem Motorkarren überlebt

Da war mindestens ein Schutzengel im Spiel: Ein 63-jähriger einheimischer Landwirt kam beim Absturz mit seinem Motorkarren im steilen Gelände im Tiroler Zillertal nahezu unverletzt davon.
Der Landwirt führte am Dienstag gegen 10.15 Uhr mit dem Motorkarren in Brandberg oberhalb von Mayrhofen Feldarbeiten durch. Beim Bergabfahren geriet das Fahrzeug rückwärts ins Rutschen.
Opfer blieb in Stacheldrahtzaun hängen.
Das Gefährt stürzte in der Folge im steilen Gelände und über Felsabsätze ab. Dem 63-Jährigen gelang es zum Glück, vom Motorkarren abzuspringen. Der Landwirt blieb daraufhin in einem Stacheldrahtzaun hängen.
Zu ortsansässigem Arzt gebracht
Unglaublich: Er erlitt nur leichte Verletzungen am Oberkörper. Die Rettung brachte den Einheimischen zu einem ortsansässigen Arzt. Der Motorkarren wurde komplett zerstört.
