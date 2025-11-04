Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plötzlich beschleunigt

Auto außer Kontrolle, bretterte über Grundstück

Tirol
04.11.2025 13:30
Der Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild)
Der Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild)(Bild: Birbaumer Christof)

Kurioser Unfall am Montag in Hall in Tirol: Als ein 76-jähriger Autolenker seine Beifahrerin aussteigen lassen wollte, habe das Fahrzeug plötzlich aus bisher unbekannter Ursache von selbst beschleunigt. Der Wagen durchbrach unter anderem zwei Zäune, bretterte über ein Grundstück und kam letztlich auf einem Feld zum Stillstand.

0 Kommentare

Zu dem kuriosen und gefährlichen Zwischenfall war es in der Recheisstraße gekommen. Der Türke habe dort seine Beifahrerin aussteigen lassen wollen, „als sein Fahrzeug plötzlich ohne sein Zutun aus derzeit noch unbekannter Ursache beschleunigte“, berichtete die Tiroler Polizei am Dienstag. 

Gefährliche Fahrt endete erst auf Feld
Laut eigenen Angaben habe der Senior weder lenken noch bremsen können. Der Pkw habe am Ende der Straße einen Zaun durchbrochen – daraufhin sei er quer über das Grundstück gebrettert, ehe er eine Hecke sowie wieder den Zaun durchbrach. Nach weiteren 50 Metern kam das Auto schließlich im angrenzenden Feld zum Stillstand.

Lesen Sie auch:
In Nassereith kam es Dienstagfrüh zum Rettungseinsatz.
Zwei Verletzte
Autolenkerin kam auf Gegenfahrbahn: Frontal-Crash
04.11.2025

Autolenker mit Rettung ins Krankenhaus
„Der Lenker konnte das Fahrzeug letztlich eigenständig verlassen“, so die Ermittler weiter. Er klagte über Schmerzen und wurde zur weiteren Abklärung mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Polizei
UnfallAuto
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.713 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.038 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
127.509 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf