Auto außer Kontrolle, bretterte über Grundstück

Gefährliche Fahrt endete erst auf Feld

Laut eigenen Angaben habe der Senior weder lenken noch bremsen können. Der Pkw habe am Ende der Straße einen Zaun durchbrochen – daraufhin sei er quer über das Grundstück gebrettert, ehe er eine Hecke sowie wieder den Zaun durchbrach. Nach weiteren 50 Metern kam das Auto schließlich im angrenzenden Feld zum Stillstand.