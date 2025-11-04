Auto außer Kontrolle, bretterte über Grundstück

Kurioser Unfall am Montag in Hall in Tirol: Als ein 76-jähriger Autolenker seine Beifahrerin aussteigen lassen wollte, habe das Fahrzeug plötzlich aus bisher unbekannter Ursache von selbst beschleunigt. Der Wagen durchbrach unter anderem zwei Zäune, bretterte über ein Grundstück und kam letztlich auf einem Feld zum Stillstand.
Zu dem kuriosen und gefährlichen Zwischenfall war es in der Recheisstraße gekommen. Der Türke habe dort seine Beifahrerin aussteigen lassen wollen, „als sein Fahrzeug plötzlich ohne sein Zutun aus derzeit noch unbekannter Ursache beschleunigte“, berichtete die Tiroler Polizei am Dienstag.
Gefährliche Fahrt endete erst auf Feld
Laut eigenen Angaben habe der Senior weder lenken noch bremsen können. Der Pkw habe am Ende der Straße einen Zaun durchbrochen – daraufhin sei er quer über das Grundstück gebrettert, ehe er eine Hecke sowie wieder den Zaun durchbrach. Nach weiteren 50 Metern kam das Auto schließlich im angrenzenden Feld zum Stillstand.
Autolenker mit Rettung ins Krankenhaus
„Der Lenker konnte das Fahrzeug letztlich eigenständig verlassen“, so die Ermittler weiter. Er klagte über Schmerzen und wurde zur weiteren Abklärung mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht.
