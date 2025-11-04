Autolenkerin kam auf Gegenfahrbahn: Frontal-Crash

Spektakulärer Unfall Dienstagfrüh in Nassereith im Tiroler Bezirk Imst: Eine 62-jährige Deutsche geriet mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal gegen den Wagen eines Einheimischen (24). Beide Lenker erlitten durch die Wucht des Aufpralls Verletzungen – letztlich dürften sie aber doch recht glimpflich davongekommen sein.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 7 Uhr im Gemeindegebiet von Nassereith. Die 62-jährige Deutsche war laut Polizei auf der B189 Mieminger Straße in Richtung Imst unterwegs, als sie plötzlich aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.
Der junge Mann hatte noch versucht, eine Kollision zu vermeiden, indem er sein Fahrzeug gegen die rechte Leitschiene lenkte.
Die Polizei
Dort kollidierte das Auto der Frau frontal mit dem Pkw des 24-jährigen Österreichers. „Der junge Mann hatte noch versucht, eine Kollision zu vermeiden, indem er sein Fahrzeug gegen die rechte Leitschiene lenkte. Er konnte den Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern“, so die Polizei.
Polizisten als Ersthelfer
Sowohl die Frau als auch der junge Mann erlitten durch den Crash leichte Verletzungen. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife der PI Imst leistete Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettung. Der 24-Jährige habe sich selbstständig ins Krankenhaus Zams begeben. Die Frau wurde mit der Rettung dorthin gebracht.
Die B189 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten in diesem Bereich nur einspurig passierbar.
