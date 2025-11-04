Karl Valentin in Graz: Humor und eine Prise Terror

Der deutsche Komiker Karl Valentin gehört zu den bekanntesten des vergangenen Jahrhunderts. „Als Münchnerin bin ich mit ihm aufgewachsen“, sagt Arnold, die ihm und Liesl Karlstadt ab 14. November in Graz eine Collage auf der großen Bühne widmet. „Für Valentins Absurdität in der Sprache ist in Österreich sicher ein Ohr da. Mit Logik kommt man diesem Humor nicht bei.“ Ein großer Teil seines Werks entstand während der NS-Zeit. „Er wurde aber nie politisch verfolgt. Valentin war ein angstvoller Mensch. Mich interessiert, wie das zusammenspielt – das Lachen als Überlebensprinzip.“