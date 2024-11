Der Weg zum Happy End ist lange und sehr rutschig

Sie spielen mit dem Originaltext, ohne ihn dabei zwanghaft zu modernisieren. Bühnenbildnerin Franziska Bornkamm hat dafür eine Flut an Kammern entwickelt, die wie in einer alten Klick-Kamera als Vignetten am Auge des Betrachters vorbeiziehen. Und wie das mit den Klick-Kameras damals auch war, bleiben die Bilder manchmal stecken und geben einen Blick in dunkle Abgründe frei.