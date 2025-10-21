Schauspielhaus Graz: Sechs „Nestroy“-Nominierungen

Weiters ist das Schauspielhaus auch im Rennen um den Preis für den besten Nebendarsteller – Dominik Puhl ist für seine aberwitzige Darstellung des „Hundes“ in der Produktion „Mein Jahr der Ruhe und Entspannung“ nominiert. Außerdem ist der ungarische Regisseur Jakab Tarnóczi für seine Inszenierung von „Rutherford & Son“ als bester Nachwuchs nominiert. Und Nora Abdel-Maksoud darf sich für ihr Stück „Rabatt“, das in Graz uraufgeführt wurde, Hoffnung auf den Preis für das beste Stück machen.