Ukraine: Lage um Pokrowsk wird immer brenzliger

„Könnten die Stadt bald verlieren“

Der militärnahe ukrainische Blog „DeepState“ kritisiert den Einsatz von kleineren Gruppen ukrainischer Spezialeinheiten und spricht sich dafür aus, eine ganze Brigade zu schicken, um Pokrowsk zu „säubern“. „Die Lage ist kritisch und verschlechtert sich weiter, bis es irgendwann zu spät sein könnte, um noch etwas zu retten.“ Ein Militärbeobachter sagte zuletzt in einem ukrainischen Radiosender: „Ich kann zum ersten Mal sagen, dass die Gefahr besteht, Pokrowsk im Laufe des Novembers zu verlieren. Wenn sich die Situation so weiterentwickelt, wie sie sich derzeit entwickelt.“