Beim Parken ärgern sich Autofahrer grün und blau

Leidgeprüfte Autofahrer in Baden können ein Lied davon singen: Wer in der Kurstadt seinen Wagen abstellen möchte, wird gnadenlos zur Kasse gebeten. Denn rund um die gebührenpflichtige (blaue) Kurzparkzone im Stadtzentrum sind mittlerweile sogenannte Grüne Zonen verordnet. In diesen Bereichen ist zwar die Parkdauer nicht beschränkt, zahlen muss man allerdings ebenfalls. Und die Gebührenpflicht wird zudem auch nicht wie in der Blauen Zone mittags ausgesetzt.