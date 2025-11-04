Auf barrierefreiem Weg ins Leben zurück

Neuer Lebensmut auf neuen Wegen

Holnsteiner hat am eigenen Leib verspürt, was es heißt, Barrieren zu überwinden. Vor 13 Jahren veränderte ein schwerer Autounfall sein Leben. Der Außendienstmitarbeiter erlitt eine Querschnittlähmung und musste seinen Beruf aufgeben. Doch statt aufzugeben, fand er einen neuen Weg – zu sich selbst, zu seiner Familie, zurück ins Leben. „Der Unfall war wie ein Schuss vor den Bug“, sagt er heute. „Ich hatte früher für vieles Zeit – aber nicht für das Wesentliche.“