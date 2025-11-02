Drei Personen bei Kollision auf Kreuzung verletzt

Sonntagnachmittag wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Leibnitz (Stmk) verletzt. Ein 72-Jähriger dürfte im Kreuzungsbereich einen weiteren Pkw übersehen haben, es kam zum Zusammenstoß.
Am Sonntag gegen 17.30 Uhr fuhr ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz auf der Sausaler Weinstraße (L636) in Richtung der Kreuzung mit der Predinger Straße (L303). An der Kreuzung hielt er sein Fahrzeug an, um sich an den Hinweisschildern zu orientieren. Beim Losfahren dürfte der 72-Jährige einen aus Richtung Gleinstätten kommenden Pkw übersehen haben.
Unbestimmten Grades verletzt
Der 28-jährige Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß gegen den Pkw des 72-Jährigen, in dessen Fahrzeug sich auch drei Mitfahrer befanden. Bei dem Zusammenstoß wurden der 72-Jährige, sein 76-jähriger Mitfahrer und der 28-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.