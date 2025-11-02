Vorteilswelt
Pkw übersehen

Drei Personen bei Kollision auf Kreuzung verletzt

Steiermark
02.11.2025 20:16
Symbolbild
Symbolbild(Bild: stock.adobe.com)

Sonntagnachmittag wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Leibnitz (Stmk) verletzt. Ein 72-Jähriger dürfte im Kreuzungsbereich einen weiteren Pkw übersehen haben, es kam zum Zusammenstoß. 

0 Kommentare

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr fuhr ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz auf der Sausaler Weinstraße (L636) in Richtung der Kreuzung mit der Predinger Straße (L303). An der Kreuzung hielt er sein Fahrzeug an, um sich an den Hinweisschildern zu orientieren. Beim Losfahren dürfte der 72-Jährige einen aus Richtung Gleinstätten kommenden Pkw übersehen haben. 

Unbestimmten Grades verletzt
Der 28-jährige Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß gegen den Pkw des 72-Jährigen, in dessen Fahrzeug sich auch drei Mitfahrer befanden. Bei dem Zusammenstoß wurden der 72-Jährige, sein 76-jähriger Mitfahrer und der 28-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Kommentare

