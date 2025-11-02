Drei Personen bei Kollision auf Kreuzung verletzt

Unbestimmten Grades verletzt

Der 28-jährige Lenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß gegen den Pkw des 72-Jährigen, in dessen Fahrzeug sich auch drei Mitfahrer befanden. Bei dem Zusammenstoß wurden der 72-Jährige, sein 76-jähriger Mitfahrer und der 28-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.