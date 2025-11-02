Senioren bei bösem E-Bike-Unfall schwer verletzt

Mit teils schweren Verletzungen endete ein Radausflug für zwei deutsche Senioren (79 und 80 Jahre) in Westendorf (Bezirk Kitzbühel). Beide E-Biker stürzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Der 80-jährige Mann und seine 79-jährige Frau waren am Samstag gegen 15.35 Uhr mit ihren E-Bikes in Richtung Westendorf unterwegs. Auf dem Nachtsöllberg kam der vorausfahrende Mann nach einer Tunnelausfahrt in einer leichten Rechtskurve zu Sturz.
Auch seine Frau verlor dort das Gleichgewicht und prallte auf den Boden. Zufällig vorbeikommende Passanten fanden die beiden Verunfallten und leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.
Heli holte Schwerverletzten ab
Der 80-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Seine Frau erlitt erhebliche Verletzungen und wurde von der Rettung ins Spital gebracht.
