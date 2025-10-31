„Blechsalat“ mit vier Fahrzeugen im Zillertal

Die kurze Unachtsamkeit eines Lenkers sorgte am Freitagabend für einen „Blechsalat“ im vorderen Zillertal (Tirol). Vier Fahrzeuge waren beteiligt und für einige Insassen endete die Kollision mit Verletzungen. Ein umfangreicher Rettungseinsatz war nötig.
Gegen 17.30 Uhr kam es auf der Tiroler Bundesstraße im Gemeindegebiet von Strass im Zillertal zum Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 22-jähriger Einheimischer lenkte sein Firmenfahrzeug in Richtung Westen.
Kurzer Stau im Feierabendverkehr als Auslöser
Aufgrund der Sperrung des Brettfalltunnels und der Verkehrsbelastung im Feierabendverkehr kam es zu geringen Staus. Der Beteiligte gab hinterher an, dass er aus Unachtsamkeit den Stillstand der Kolonne vor sich nicht bemerkt hatte und auf den Pkw vor ihm ungebremst auffuhr.
Auch zwei Kinder in den Fahrzeugen
Dadurch kam es zum Auffahrunfall mit drei weiteren Autos. Insgesamt waren acht Personen (sechs Erwachsene und zwei Kinder) am Unfall beteiligt. Drei erwachsene Personen wurden erheblich verletzt, an den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Die B 171 war im Bereich des Unfalls für 1,5 Stunden gesperrt.
