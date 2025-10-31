„Blechsalat“ mit vier Fahrzeugen im Zillertal

Kurzer Stau im Feierabendverkehr als Auslöser

Aufgrund der Sperrung des Brettfalltunnels und der Verkehrsbelastung im Feierabendverkehr kam es zu geringen Staus. Der Beteiligte gab hinterher an, dass er aus Unachtsamkeit den Stillstand der Kolonne vor sich nicht bemerkt hatte und auf den Pkw vor ihm ungebremst auffuhr.