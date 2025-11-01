Katastrophe im Tunnel am Erzberg trainiert

Ein Gespür für diese Situationen

Die Forschungsanlage des sogenannten „Zentrums am Berg“ besteht nämlich aus vier jeweils 400 Meter langen Tunneln, zwei davon asphaltiert, zwei sind mit Gleisen ausgestattet. Sie sind originalgetreu echten Anlagen nachgebaut und besitzen alle technischen Einbauten wie Notrufnischen, Fluchtwege oder Oberleitungen. Beengte Platzverhältnisse, Dunkelheit, Rauch – all das kann dort für die Einsatzkräfte simuliert werden, um sie bestmöglich für eine der anstrengendsten Einsatzarten vorzubereiten. „Nur unter realen Bedingungen bekommen unsere Kameraden ein Gespür für diese anspruchsvollen Situationen“, weiß Referatsleiter Klaus Tschabuschnig.