Mit echtem „Dancing Star“ das Tanzbein schwingen

Walzer für die Seele, Rumba fürs Herz

Jede Woche mit einem neuen Tanz auf dem ORF-Parkett auftreten, das braucht Vielseitigkeit, Durchhaltevermögen und vor allem eine Prise Leichtigkeit. Beim Kurs in Maria Enzersdorf wird Cha Cha, Tango, Walzer und Rumba getanzt. „Ich würde sagen, Walzer für die Seele, Rumba fürs Herz“, beschreibt die Tänzerin die Tanzstile. Am Ende würde sie für sich aber die Rumba als Lieblingstanz wählen: „ Sie hat uns auch den Sieg bei ,Dancing Stars‘' gebracht, und diesen Moment werde ich niemals vergessen.“