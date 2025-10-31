„Hier wohnt sogar der Tormanntrainer in der Halle“

Der Klub ist in Schaffhausen eine große Nummer. „Die Stadt ist mit 40.000 Einwohnern natürlich wesentlich kleiner als Graz und Wien, wo ich vorher gespielt habe“, sagt Bergmann, der mit seiner Freundin in die Schweiz zog. „Aber du wirst hier als Handballer schon auf der Straße erkannt und angesprochen – sogar von Leuten, die mit Handball gar nicht wirklich was am Hut haben“, grinst Bergmann, der diese Woche erstmals als Legionär zum Nationalteam gereist ist. „Es fühlt sich schon noch einmal anders an. Aber dieser Lehrgang ist sowieso besonders. Ich bin erstmals als Legionär dabei, Iker Romero feiert als unser Teamchef sein Debüt – und wir feiern 100 Jahre Jubiläum mit dem Match am Samstag gegen Ungarn.“