Weltstar für Handball-Team! „Es ist mir eine Ehre“

„Sehe Verbesserungspotential“

Das schätzen Stützen wie Wagner, Hutecek und Co. auch besonders unter Pajovic. Unter dem Slowenen, der kommende Woche das EM-Quali-Abschlussdoppel in der Türkei und in Graz gegen die Schweiz vor sich hat, wurde das Team in knapp sechs Jahren zu einer besonderen Einheit und Freundestruppe. Klar, dass man „Pajo“ zum Abschied das erneute EM-Ticket schenken möchte. Die Endrunde steigt 2026 in Skandinavien, dann wäre Neo-Teamchef Romero mit Rot-Weiß-Rot erstmals auf der großen Turnierbühne. Wie legt er seine Arbeit an? „Ich bin ein Typ, der ein System verfolgt, werde aber die Elemente, die gut funktionieren auch so belassen. Gleichzeitig werde ich meine Erfahrung und meine Ideen einbringen. Ich sehe Verbesserungs- und Entwicklungspotential.“