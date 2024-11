Dieser Steirer erobert die große Handball-Welt

Er war im Sommer der beste Handball-Torhüter der U20-EM, halb Europa jagte anschließend eines der heiß begehrtesten Juwele. Leon Bergmann war gefragt. Der Steirer, aktuell in Diensten bei den Fivers, entschied sich aus der Fülle von Angeboten in der kommenden Saison zu Topklub Schaffhausen in die Schweiz zu wechseln. Der Youngster sprach nun mit der „Krone“ über seinen Eintritt in eine völlig andere Handball-Welt.