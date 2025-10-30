„Kometenhafte“ Zeiten jetzt und vor 100 Jahren

Ende August 1925 sahen Menschen von Ungarn bis Vorarlberg einen Feuerball. Er ging damals mit soviel Getöse auf eine Wiese in Lanzenkirchen, Bezirk Wiener Neustadt, nieder, dass die Menschen – noch traumatisiert vom Ersten Weltkrieg – an einen Angriff der Ungarn dachten. Laut Patzer ist der Lanzenkirchner Meteorit erst einer von neun in Österreich gefundenen Himmelskörper.